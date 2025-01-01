6 شهداء وأكثر من 50 جريحًا في مجزرة جديدة بحق المُجوَّعين في رفح جنوب قطاع غزة

غزة /سما/

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً جديدة صباح اليوم الأحد، باستهداف مئات الفلسطينيين خلال انتظارهم توزيع على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقالت مصادر طبية ، إنّ 6 مواطنين استشهدوا صباح اليوم، وهم ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها المعروفة بـ "منطقة العلم" غرب رفح.

وأكد شهود عيان، أنّ جيش الاحتلال أطلق النار بشكلٍ مباشر على آلاف الأشخاص الذين تجمعوا قرب المواصي في طريقهم للوصول إلى مركز توزيع المساعدات في جنوب القطاع.

وعُرف من بين الشهداء الذين ارتقوا في محيط مركز توزيع مساعدات الشركة الأمريكية غرب رفح: جهاد عبد الرحمن علي أبو حسين، خالد أحمد علي الدغمة، عمرو محمد خليل البهتيني، وفايز رأفت فايز العطار.

وهذا العدد، يرفع حصيلة الشهداء المرتبطة بتوزيع المساعدات إلى 116 شهيدًا منذ بدء العمل بآلية المساعدات المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا قبل 10 أيام، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، لكن المؤسسات الأممية رفضتها باعتبارها لا تلبي المعايير الإنسانية لتوزيع المساعدات، كما قوبلت برفض فلسطيني وتشكيك في أهدافها وجدواها.

ومنذ ذلك الحين ارتكب جيش الاحتلال مجازر دامية بحق آلاف المجوَّعين، قرب نقاط التوزيع، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع آخرها ما جرى صباح اليوم، وسط حالة من فوضى تسود المراكز، أثبتت فشل الآلية الجديدة في توزيع المساعدات.