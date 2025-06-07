  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أولمرت: حكومة إسرائيل عصابة إجرام برئاسة نتنياهو

السبت 07 يونيو 2025 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: حكومة إسرائيل عصابة إجرام برئاسة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

 قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، مساء اليوم السبت، إن حكومة إسرائيل عصابة إجرام برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بتقديم مقترح لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحماس لإعادة كافة الأسرى وإنهاء الحرب.

ودعت عائلات الأسرى المبعوث الأمريكي ويتكوف، إلى تجاهل خطة نتنياهو لإطالة الحرب لأجل غير مسمى.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن التوصل لاتفاق هو المسار الوحيد لإعادة الأسرى أحياء وليست الحرب.

ووجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة لنتنياهو، قائلة: "أنت تعمل ضد مصالح الشعب ومصالح إسرائيل بمعارضتك لوقف الحرب وإعادة الأسرى لاعتبارات سياسية".

وشددت عائلات الأسرى، على أن على نتنياهو أن يقدم مقترحا بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى مرة واحدة.

 

 

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر الاحتلال من محاولة استعادته

أبو عبيدة: ما واجهه العدو بخانيونس وجباليا امتدادٌ لسلسلة عمليات نوعية ونموذج القادم ..

مصدر عسكري إسرائيلي: تسليح الميليشيات في غزة أنقذ حياة الجنود وسننشرها في أماكن متعددة في القطاع

الجمهور العربي في الداخل يقرر: هذا هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

هل عثر الجيش الإسرائيلي على جثة محمد السنوار؟

مستشار ماكرون يكشف كواليس مؤتمر باريس للاعتراف بفلسطين: 400 مشارك فلسطيني واسرائيلي

عمليات «حماس» العسكرية النوعية وتاثيراتها على مسار التهدئة في غزة..

الأخبار الرئيسية

684460cb4c59b724fd3a597f

"القسام" تنشر: لن يعود حيا (صورة)

1-45-730x438

91 شهيدا في مجازر مروعة بغزة في ثاني أيام الأضحى

“القسام” تعلن قتل وجرح 6 عسكريين إسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة

2025-06-07_16-59-18_884378

عائلات إسرائيلية تطالب ويتكوف بتقديم مقترح جديد لإعادة أبنائهم الأسرى وتوجيه إنذار نهائي لنتنياهو وحماس

684404354c59b72bbe504940

تقرير عبري مذهل عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربه على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية