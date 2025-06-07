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مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على تواطؤ الحكومة في حرب غزة (صور)

السبت 07 يونيو 2025 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على تواطؤ الحكومة في حرب غزة (صور)



روما/سما/

 تظاهر مئات الآلاف في شوارع روما السبت للاحتجاج على الحرب المستمرة في قطاع غزة، تلبية لدعوة أطلقتها أحزاب المعارضة التي تندد بتواطؤ الحكومة الإيطالية في الصراع.

وحمل المتظاهرون في مقدم المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها “أوقفوا المذبحة، توقفوا عن التواطؤ!” فيما حمل آخرون أعلاما فلسطينية وأعلاما عليها إشارة السلام ولافتات كتب عليها “فلسطين حرة”.

وشارك في التظاهرة السلمية حوالى 300 ألف شخص بحسب المنظمين. وقالت الشرطة في وقت لاحق إن هذه التقديرات “مؤكدة إلى حد كبير”، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أجي”.

انطلقت المسيرة من ساحة فيتوريو المركزية في روما إلى سان جوفاني حيث طالب المتظاهرون بإنهاء العنف ونددوا بما وصفه البعض بصمت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

ووصفت زعيمة الحزب الديموقراطي المعارض إيلي شلاين نسبة المشاركة في التظاهرة بأنها “استجابة شعبية هائلة” لمعارضة الحرب.

 

وكانت حركة خمس نجوم الإيطالية وتحالف الخضر اليساري أيضا وراء الاحتجاج.

وقالت شلاين لصحافيين إن التظاهرة نظمت “للمطالبة بوقف المذبحة التي يتعرض لها الفلسطينيون، ووقف جرائم حكومة (بنيامين) نتانياهو اليمينية المتطرفة” ولإظهار “إيطاليا أخرى” للعالم.

وأضافت “إيطاليا لا تلتزم الصمت كما تفعل حكومة ميلوني، إيطاليا تريد السلام ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية والاعتراف بدولة فلسطين”.

بدوره، قال زعيم حركة خمس نجوم ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي للحشود إنه يشارك في المسيرة “حتى لا يكون شريكا في الإبادة الجماعية”.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة حيث حذرت الأمم المتحدة في أيار/مايو من أن سكانه جميعا معرضون لخطر المجاعة.

وفي إيطاليا، دفعت المعارضة ميلوني إلى إدانة ما يفعله نتنياهو في غزة، لكن انتقاداتها لم تكن حازمة بما يكفي.

والشهر الماضي، وصفت ميلوني الوضع الإنساني في غزة بأنه “مأسوي ولا يمكن تبريره”، وقالت إنها أجرت “محادثات صعبة غالبا” مع نتنياهو، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “إسرائيل لم تكن هي التي بدأت الأعمال العدائية”.

وجاء المتظاهرون من مختلف أنحاء إيطاليا إلى روما للمشاركة في التظاهرة، من بينهم غابرييلا برانكا، وهي محامية من جنوة.

وقالت برانكا “من غير المحتمل أن نشهد مذبحة راح ضحيتها 60 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل. علينا أن نقول كفى”.

وأضافت “في بلدان أخرى، شارك في التظاهرات ملايين الأشخاص، لذلك آمل أن نتمكن اليوم في روما من توجيه رسالة إلى إيطاليا برمتها، حتى ينزل الجميع إلى الشوارع ليقولوا كفى، وقبل كل شيء، لمحاولة إيجاد السلام”.

(أ ف ب)

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