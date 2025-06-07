72 شهيدا في مجازر مروعة بغزة في ثاني أيام الأضحى

غزة/سما/

استشهد 72 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب عشرات آخرون، في سلسلة غارات شنّها الجيش الإسرائيلي منذ فجر السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، في إطار الهجوم المتواصل على قطاع غزة منذ 20 شهراً، والذي خلّف مجازر مروّعة بحق المدنيين.

واستهدف القصف الإسرائيلي منازل، ومركبات، وخيام نازحين، بالإضافة إلى تجمعات مدنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي أحدث الغارات، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لتجمع مدنيين في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان إثر استهداف خيمة للنازحين قرب ملعب الدرة في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وخلال النهار، ارتكبت إسرائيل مجزرة مروّعة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات حربية منزلاً يعود لعائلة “أبو شريعة”، ما أسفر عن استشهاد 30 شخصا، بينهم ستة أطفال، وإصابة نحو 50 آخرين، وفق المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، الذي حذر من ارتفاع الحصيلة نظراً لصعوبة الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض.

وأضاف بصل أن “مجموعة من الأطفال كانوا يلهون أمام المبنى لحظة استهدافه”، داعياً العالم إلى التحرك لوقف المجازر الإسرائيلية المستمرة حتى في أيام العيد.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي في “مجمع ناصر الطبي” باستشهاد ستة فلسطينيين في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف مماثل استهدف حي الأمل غرب المدينة.

وفي شمال القطاع، ذكرت مصادر طبية أن ثمانية فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف جباليا النزلة، فيما سقط شهيدان آخران في غارة على منطقة الفالوجا بجباليا. كما استشهد سبعة مدنيين في قصف استهدف منزلاً يأوي نازحين غرب مدينة غزة.

ووصل إلى مستشفى الشفاء جثمانا شهيدين من عائلة صبح، إثر قصف مدفعي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الصفطاوي شمال المدينة. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة على تجمع مواطنين بمنطقة أبو شرخ، غرب مخيم جباليا.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف استهدف جرار مياه تابعاً للبلدية. كذلك استشهد أربعة من عائلة واحدة في قصف على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، تلاه قصف آخر في محيط محطة المجايدة بالمنطقة نفسها، أسفر عن استشهاد ثلاثة، بينهم طفل.

وفي منطقة “أصداء” شمال غرب خان يونس، استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين إثر قصف خيمة نازحين. كما أفادت المصادر باستشهاد طفلة وعدد من الإصابات في قصف على منطقة بئر زنون غرب خان يونس.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف لمبانٍ شمال خان يونس، وفق شهود عيان، دون تفاصيل إضافية. كما استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح، بحسب مصدر طبي في مستشفى “ناصر”.

ويُعد هذا العيد الرابع الذي يمرّ على سكان غزة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، متجاهلة النداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

وأسفرت الحرب عن أكثر من 180 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 11 ألف مفقود، فضلاً عن نزوح مئات الآلاف وانتشار المجاعة التي أودت بحياة كثيرين، في ظل دمار هائل طال البنية التحتية والسكنية.

ويعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون في القطاع دون مأوى، بعد تدمير منازلهم، وذلك بعد حصار إسرائيلي استمر 18 عاماً قبل اندلاع الحرب الحالية.