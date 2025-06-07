  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تعليق مصري على كمين أسقط 4 قتلى من الجيش الإسرائيلي في خان يونس

السبت 07 يونيو 2025 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة/سما/

قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري إن اعتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "احتلال غزة وإبادة الكثير من أهلها" سيفرض عليهم الاستسلام، هو مجرد "وهم".

وعلق بكري، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، على الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في معارك بخان يونس جنوبي قطاع غزة أمس، قائلا إن "كارثة القتلى الإسرائيلين في خان يونس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يركع وأن المقاومة لن تنتهي طالما ظلت حقوق الشعب الفلسطيني مهدرة".


وواصل بكري: "واهم نتنياهو عندما يظن أن احتلال غزة وإبادة الكثيرين من أهلها كفيل بفرض مخطط الاستسلام. الشعب الفلسطيني لا يعرف الهزيمة أو الانكسار، والسلام لن يتحقق إلا بعودة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة صباح الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل اللواء (احتياط) تشين غروس، 33 عاما، جندي في وحدة "ماغلان" التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف ريفر، 19 عاما، من وحدة واربورغ، جندي في وحدة "ياهلوم" التابعة لسلاح الهندسة القتالية؛ وجنديان آخران أُبلغت عائلاتهما، لكن لم يصرح بنشر أسمائهما بعد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب على غزة ارتفع بعد كمين خان يونس إلى 866 جنديا إسرائيليا.

وعلق الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أمس على خسائر الجيش الإسرائيلي، قائلا في بيان إن "ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائرَ في خانيونس وجباليا لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه".

وأضاف في بيان على منصة تليغرام أمس: "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة: ما واجهه العدو بخانيونس وجباليا امتدادٌ لسلسلة عمليات نوعية ونموذج القادم ..

رجب: الامن الفلسطيني يفتح تحقيقا رسميا بحادثة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية

غولان: الحكومة تقود خطًّا جنونيًا تجاه قطاع غزة وعليها التوصل إلى تسوية مع حماس..

مصدر عسكري إسرائيلي: تسليح الميليشيات في غزة أنقذ حياة الجنود وسننشرها في أماكن متعددة في القطاع

الجمهور العربي في الداخل يقرر: هذا هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

اقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا في منطقة التنف بموافقة الشرع

مستشار ماكرون يكشف كواليس مؤتمر باريس للاعتراف بفلسطين: 400 مشارك فلسطيني واسرائيلي

الأخبار الرئيسية

2025-06-07_16-59-18_884378

عائلات إسرائيلية تطالب ويتكوف بتقديم مقترح جديد لإعادة أبنائهم الأسرى في قطاع غزة وتوجيه إنذار نهائي لنتنياهو وحماس

684404354c59b72bbe504940

تقرير عبري مذهل عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربه على غزة

6844086b4c59b72bc508b586

قناة عبرية تكشف عن خطة تنفذها إسرائيل لإيجاد بديل سياسي وعسكري عن "حماس" في غزة

6844303b4c59b72bc4636dd0

الاستخبارات الإيرانية تعلن الحصول على آلاف من الوثائق الإسرائيلية الحساسة

photo_2025-06-07_14-30-30

هل عثر الجيش الإسرائيلي على جثة محمد السنوار؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية