تعليق مصري على كمين أسقط 4 قتلى من الجيش الإسرائيلي في خان يونس

القاهرة/سما/

قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري إن اعتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "احتلال غزة وإبادة الكثير من أهلها" سيفرض عليهم الاستسلام، هو مجرد "وهم".

وعلق بكري، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، على الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في معارك بخان يونس جنوبي قطاع غزة أمس، قائلا إن "كارثة القتلى الإسرائيلين في خان يونس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يركع وأن المقاومة لن تنتهي طالما ظلت حقوق الشعب الفلسطيني مهدرة".



وواصل بكري: "واهم نتنياهو عندما يظن أن احتلال غزة وإبادة الكثيرين من أهلها كفيل بفرض مخطط الاستسلام. الشعب الفلسطيني لا يعرف الهزيمة أو الانكسار، والسلام لن يتحقق إلا بعودة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة صباح الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل اللواء (احتياط) تشين غروس، 33 عاما، جندي في وحدة "ماغلان" التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف ريفر، 19 عاما، من وحدة واربورغ، جندي في وحدة "ياهلوم" التابعة لسلاح الهندسة القتالية؛ وجنديان آخران أُبلغت عائلاتهما، لكن لم يصرح بنشر أسمائهما بعد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب على غزة ارتفع بعد كمين خان يونس إلى 866 جنديا إسرائيليا.

وعلق الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أمس على خسائر الجيش الإسرائيلي، قائلا في بيان إن "ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائرَ في خانيونس وجباليا لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه".

وأضاف في بيان على منصة تليغرام أمس: "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".