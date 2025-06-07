الصدر يوجه رسالة للعراقيين وأهل غزة

بغداد/سما/

هنأ زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم السبت، العراقيين بعيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يكون هذا العيد مناسبة للإصلاح والصلاح في العراق، ونصرة لغزة.



وقال الصدر في منشور عبر منصاته منصاته الرسمية: "نتمنى أن يكون عيد الأضحى المبارك صلاحا وإصلاحا على عراقنا الحبيب".

وتأتي تهنئة السيد الصدر في ظل أوضاع سياسية واقتصادية تتطلب تكاتف الجهود الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أفضل.

وجاء في رسالة التهنئة: "بسمه تعالى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. نتقدم بوافر التهنئة لمقام مولانا صاحب العصر والزمان ولكل منتظريه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراً من قبل الإستعمار والإستعماريين والفساد والفاسدين".

واضاف: "عيد نتمنى أن يعود بالنصر والسلام على إخوتنا المظلومين في كل أصقاع العالم ولا سيما غزة هاشم، متمنين أن يكون عيد صلاح وإصلاح على عراقنا الحبيب وعيد إيمان واستقامة على شبابنا الأعزة، راجيا المولى العزيز القدير أن يتقبل أعمال العاملين ومناسك الحجاج المؤمنين بأحسن القبول.. والله ولي التوفيق".