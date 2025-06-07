  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعترف بنقص حاد في عدد جنوده

السبت 07 يونيو 2025 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعترف بنقص حاد في عدد جنوده



القدس المحتلة/سما/

أقر الجيش الإسرائيلي بأنه يعاني من نقص كبير في عدد جنوده حيث وصل العجز إلى 10 آلاف فرد أكثر من نصفهم مطلوبون للقتال، في ظل استمرار العمليات العسكرية بقطاع غزة.


وقال المتحدث باسم الجيش، العميد إفي ديفرين، خلال مؤتمر صحفي متلفز يوم الجمعة الماضي: "نواجه نقصا يتجاوز 10 آلاف جندي، بينهم نحو 6 آلاف في الوحدات القتالية. هذه حاجة عملياتية ملحة، ولذا نتخذ جميع الإجراءات اللازمة".


وجاءت تصريحات ديفرين ردا على سؤال حول "تجنيد اليهود المتشددين" في صفوف الجيش الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الماضي بأن آلاف الجنود الاحتياطيين الذين خدموا في غزة يعانون من اضطرابات نفسية، بينما يخضع أكثر من 9 آلاف جندي لعلاج نفسي بسبب تداعيات الحرب.

كما كشفت تقارير أن الجيش الإسرائيلي، بسبب النقص الحاد في العدد، اضطر إلى استدعاء جنود احتياط يعانون من أمراض نفسية. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت الشهر الماضي على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط.

من جهته، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الحملة العسكرية على غزة لم تنته بعد، ووعد بالسعي لتقصير مدتها. كما كشف عن خطط لإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية وتأهيل الجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر الاحتلال من محاولة استعادته

أبو عبيدة: ما واجهه العدو بخانيونس وجباليا امتدادٌ لسلسلة عمليات نوعية ونموذج القادم ..

رجب: الامن الفلسطيني يفتح تحقيقا رسميا بحادثة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية

غولان: الحكومة تقود خطًّا جنونيًا تجاه قطاع غزة وعليها التوصل إلى تسوية مع حماس..

مصدر عسكري إسرائيلي: تسليح الميليشيات في غزة أنقذ حياة الجنود وسننشرها في أماكن متعددة في القطاع

الجمهور العربي في الداخل يقرر: هذا هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

اقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا في منطقة التنف بموافقة الشرع

الأخبار الرئيسية

1-45-730x438

72 شهيدا في مجازر مروعة بغزة في ثاني أيام الأضحى

“القسام” تعلن قتل وجرح 6 عسكريين إسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة

2025-06-07_16-59-18_884378

عائلات إسرائيلية تطالب ويتكوف بتقديم مقترح جديد لإعادة أبنائهم الأسرى في قطاع غزة وتوجيه إنذار نهائي لنتنياهو وحماس

684404354c59b72bbe504940

تقرير عبري مذهل عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربه على غزة

6844086b4c59b72bc508b586

قناة عبرية تكشف عن خطة تنفذها إسرائيل لإيجاد بديل سياسي وعسكري عن "حماس" في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية