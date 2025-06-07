  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية الأمريكية تبحث تقديم نصف مليار دولار لمؤسسة "غزة الإنسانية"

السبت 07 يونيو 2025 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية تبحث تقديم نصف مليار دولار لمؤسسة "غزة الإنسانية"



واشنطن/سما/

كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية".


وأوضح المصدران الذين لم يكشف عن هويتهما، أن التمويل المزمع تقديمه سيأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تمر بعملية دمج داخل وزارة الخارجية.

وأفادا بأن الخطة تواجه معارضة من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم من كفاءة المؤسسة، لا سيما في ظل وقوع حوادث إطلاق نار أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات.

وأشارا إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يطالبون بإشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في عمليات الإغاثة ضمن خطة التمويل، وهو توجه قد يواجه رفضا من الجانب الإسرائيلي.

وتعرضت المؤسسة، التي بدأت عملياتها مؤخرا في غزة، لانتقادات من منظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة، متهمة إياها بانعدام الحيادية، كما شهدت استقالة مديرها هذا الأسبوع وتوقفت عملياتها مرتين نتيجة ازدحام وفوضى في مراكز التوزيع، التي تديرها بدعم من شركات أمريكية خاصة للخدمات الأمنية واللوجستية.

وفي الوقت الذي لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية ولا "مؤسسة غزة الإنسانية" أي تعليق رسمي، أفادت وكالة "رويترز" بعدم تمكنها من التحقق من الجهة الحالية التي تمول عمليات المؤسسة، والتي افتتحت حتى الآن ثلاثة مراكز توزيع، اثنان منها فقط يعملان حاليا.

وذكرت الوكالة أن شركة "ماكنالي كابيتال" الاستثمارية، ومقرها شيكاغو، تمتلك مصلحة مالية في الشركة الأمريكية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية للمؤسسة.

وبحسب أحد المصادر، فإن الاقتراح يحظى بدعم كين جاكسون، القائم بأعمال نائب مدير USAID، والذي أشرف سابقا على تفكيك برامج الوكالة في إطار سياسة إدارة ترامب التي ركزت على شعار "أمريكا أولا".

وتفيد المصادر بأن إسرائيل دفعت بطلب الحصول على هذا التمويل لتأمين عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، لكنها لم تصدر تعليقا رسميا بعد.

من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل شبكة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة بتحويل المساعدات إلى حركة "حماس"، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وفي الفترة ما بين 1 و3 يونيو، أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة المئات قرب مراكز توزيع المساعدات.

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة: ما واجهه العدو بخانيونس وجباليا امتدادٌ لسلسلة عمليات نوعية ونموذج القادم ..

رجب: الامن الفلسطيني يفتح تحقيقا رسميا بحادثة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية

غولان: الحكومة تقود خطًّا جنونيًا تجاه قطاع غزة وعليها التوصل إلى تسوية مع حماس..

مصدر عسكري إسرائيلي: تسليح الميليشيات في غزة أنقذ حياة الجنود وسننشرها في أماكن متعددة في القطاع

الجمهور العربي في الداخل يقرر: هذا هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

اقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا في منطقة التنف بموافقة الشرع

مستشار ماكرون يكشف كواليس مؤتمر باريس للاعتراف بفلسطين: 400 مشارك فلسطيني واسرائيلي

الأخبار الرئيسية

2025-06-07_16-59-18_884378

عائلات إسرائيلية تطالب ويتكوف بتقديم مقترح جديد لإعادة أبنائهم الأسرى في قطاع غزة وتوجيه إنذار نهائي لنتنياهو وحماس

684404354c59b72bbe504940

تقرير عبري مذهل عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربه على غزة

6844086b4c59b72bc508b586

قناة عبرية تكشف عن خطة تنفذها إسرائيل لإيجاد بديل سياسي وعسكري عن "حماس" في غزة

6844303b4c59b72bc4636dd0

الاستخبارات الإيرانية تعلن الحصول على آلاف من الوثائق الإسرائيلية الحساسة

photo_2025-06-07_14-30-30

هل عثر الجيش الإسرائيلي على جثة محمد السنوار؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية