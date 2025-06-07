رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ليست بلا نهاية

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الحملة العسكرية على قطاع غزة لم تنته بعد، ووعد بالعمل على تقصير مدتها وكشف عن خطط لإعادة التشكيل الأمني وإعادة تأهيل الجيش الإسرائيلي.

وأشار زامير خلال مناقشة عقدت هذا الأسبوع إلى أن حرب "السيوف الحديدية" أصبحت الأطول في تاريخ إسرائيل، قائلاً: "سنقود إلى عام من التشكيل الأمني وإعادة تأهيل الجيش".



ويُذكر أن الحرب المستمرة منذ 610 أيام في غزة تُعد الأطول التي خاضتها إسرائيل منذ تأسيسها.

وأضاف زامير خلال المناقشة: "الحملة لم تنته، لكننا سنعمل على تقصيرها. سنحقق أهدافنا، وسنحسن وضعنا الاستراتيجي، وسنجعل العام المقبل عامًا لإعادة التشكيل الأمني، وتخفيف الأعباء، وإعادة التأهيل، وتعزيز جاهزية الجيش وقواته النظامية والاحتياطية".

وجاءت تصريحات رئيس الأركان في ظل غياب أي رؤية واضحة لنهاية الحرب. وبما أن القيادة السياسية لم تضع خطة بديلة، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية بكثافة