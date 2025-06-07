  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: استمرار إعاقة وصول الوقود للمشافي يهدّد بتوقّفها

السبت 07 يونيو 2025 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استمرار إعاقة وصول الوقود للمشافي يهدّد بتوقّفها



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، إن إسرائيل تواصل منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات بحجة أنها تقع في مناطق "حمراء"، ما يُهدّد بتوقفها الكامل عن العمل.

وفي منشور عبر منصة "تلغرام"، ذكرت الوزارة أن مشافي القطاع تعتمد كليا على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة، وكميات الوقود المتوفرة داخل المستشفيات تكفي لتشغيلها 3 أيام فقط.

وأضافت أن "لاحتلال الإسرائيلي يواصل منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات في القطاع بحجة أنها تقع في مناطق حمراء".

وذكرت أن "إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يُهدّد بتوقفها الكامل عن العمل".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني حيث أنذر السبت، عشرات آلاف الفلسطينيين شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم "فورا"، تمهيدا لتنفيذ هجوم، في ثاني أيام عيد الأضحى.


ويبلغ عدد المستشفيات العاملة في غزة 19 مستشفى تعمل جزئيا، بينها 8 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى، وفق وزارة الصحة بغزة.

كما تعمل في القطاع 9 مستشفيات ميدانية تقدم خدمات طارئة في ظل الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 آذار/ مارس الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة: ما واجهه العدو بخانيونس وجباليا امتدادٌ لسلسلة عمليات نوعية ونموذج القادم ..

رجب: الامن الفلسطيني يفتح تحقيقا رسميا بحادثة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية

غولان: الحكومة تقود خطًّا جنونيًا تجاه قطاع غزة وعليها التوصل إلى تسوية مع حماس..

مصدر عسكري إسرائيلي: تسليح الميليشيات في غزة أنقذ حياة الجنود وسننشرها في أماكن متعددة في القطاع

الجمهور العربي في الداخل يقرر: هذا هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

اقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا في منطقة التنف بموافقة الشرع

مستشار ماكرون يكشف كواليس مؤتمر باريس للاعتراف بفلسطين: 400 مشارك فلسطيني واسرائيلي

الأخبار الرئيسية

6844086b4c59b72bc508b586

قناة عبرية تكشف عن خطة تنفذها إسرائيل لإيجاد بديل سياسي وعسكري عن "حماس" في غزة

6844303b4c59b72bc4636dd0

الاستخبارات الإيرانية تعلن الحصول على آلاف من الوثائق الإسرائيلية الحساسة

photo_2025-06-07_14-30-30

هل عثر الجيش الإسرائيلي على جثة محمد السنوار؟

photo_2025-06-07_14-26-46

أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر الاحتلال من محاولة استعادته

مجزرة جديدة.. 30 شهيدًا في قصف منزل عائلة أبو شريعة بحي الصبرة وسط مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية