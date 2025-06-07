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قناة عبرية تكشف عن خطة تنفذها إسرائيل لإيجاد بديل سياسي وعسكري عن "حماس" في غزة

السبت 07 يونيو 2025 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن خطة تنفذها إسرائيل لإيجاد بديل سياسي وعسكري عن "حماس" في غزة



القدس المحتلة/سما/

أكد مصدر أمني إسرائيلي أن خطة تسليح الميليشيا البدوية في غزة ساهمت في إنقاذ الجنود الإسرائيليين، مشيرا إلى أنها تعتبر "تجربة ميدانية" وإذا نجحت، فقد تصبح بديلا فعليا لحركة "حماس".

وكشف المصدر، في حديثه لقناة "12" العبرية، أن نجاح هذه الخطة قد يُسرع من نهاية سيطرة "حماس" على القطاع.


وأوضح أن الفكرة نشأت من إدراك أن إسقاط حماس يتطلب وجود بديل حاكم، لكن المستوى السياسي الإسرائيلي استبعد الحلول التقليدية مثل تفويض السلطة الفلسطينية أو نشر قوات متعددة الجنسيات، مما دفع إلى البحث عن حل ميداني.

وأضاف: "جرت في السابق محاولات فاشلة للتعاون مع عشائر محلية، لكن الخطة الحالية مع الميليشيا البدوية بدأت الشهر الماضي".

وتابع: "هذه الميليشيا في رفح هي بمثابة اختبار ميداني، وقد أثبتت فعاليتها بالفعل بحماية حياة جنودنا".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "إذا نجحت التجربة، فستكون هذه الميليشيا بديلا حقيقيا لحماس، وتُعجل بنهاية التنظيم. هذه مجرد البداية، لكن النتائج مبشرة حتى الآن، ويمكننا الجزم بأن عمل الميليشيا أنقذ أرواح العديد من جنودنا".

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