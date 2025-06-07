أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر الاحتلال من محاولة استعادته

غزة/سما/

حذر أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" من أن الجيش الإسرائيلي يحاصر مكانا يتواجد فيه أحد الأسرى الإسرائيليين مؤكدا أنه لن يتمكن من استعادته حيا.



وكتب أبو عبيدة عبر "تلغرام": "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر.. تحاصر قوات الاحتلال مكاناً يتواجد فيه الأسير الصهيوني "متان تسنجاوكر" ونحن نؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً".

وأضاف: "في حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور، وقد أعذر من أنذر