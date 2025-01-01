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الصحة بغزة : 95 شهيدا خلال 48 ساعة

السبت 07 يونيو 2025 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 95 شهيدا خلال 48 ساعة



غزة /سما/

شهد قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية تصعيدًا جديدًا في العدوان الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد 95 مواطنًا، وإصابة 304 آخرين، وفقًا للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في القطاع.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,772 شهيدًا و125,834 إصابة، في ظل أوضاع إنسانية كارثية وظروف طبية متدهورة نتيجة الحصار واستهداف المنشآت الصحية.

ومنذ الثامن عشر من مارس 2025، بلغت حصيلة الضحايا 4,497 شهيدًا و13,793 إصابة، في مؤشر على تصاعد وتيرة الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، تتواصل المجازر في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية، حيث وصل إلى المستشفيات خلال اليومين الماضيين 10 شهداء وأكثر من 110 إصابات من هذه المناطق. وبلغ إجمالي الشهداء الذين سقطوا في سياق محاولات الحصول على المساعدات الإنسانية 110 شهيدًا وأكثر من 1,000 مصاب، في ظل استمرار استهداف المدنيين أثناء تسلمهم المعونات.

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