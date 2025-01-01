6 شهداء في قصف استهدف مجموعة مواطنين في بلدة بني سهيلا بخانيونس

غزة /سما/

اعلنت المصادر الطبية الفلسطينية اليوم السبت 7 يونيو 2025 عن ارتقاء 6 شهداء في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف بعد اقل من ساعة من مجزرة نفذها الاحتلال بحي الصبرة شرق غزة أدت لارتقاء 15 مواطناً ، واكثر من 85 تحت الانقاض مما يرشح العدد للزيادة .

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 7 يونيو 2025 ، ان عدد الشهداء الذين وصلوا الى مستشفيات قطاع غزة اليوم 95 شهيد، و 304 إصابة خلال 48 ساعة الماضية.

وبينت ان عدد من الضحايا تحت الركام لازال وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 54,772 شهيد و 125,834 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م .

وقالت ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,497 شهيد، 13,793 اصابة).

واوضحت ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 48 ساعة الماضية 10 شهداء، وأكثر من 110 اصابة، حيث بلغ إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 110 شهيد وأكثر من 1000 اصابة.