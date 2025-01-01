مستشار ماكرون يكشف كواليس مؤتمر باريس للاعتراف بفلسطين: 400 مشارك فلسطيني واسرائيلي

باريس/ سما/

كشف كبير مستشاري الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، تفاصيل المؤتمر التمهيدي الذي سيُفتتح في باريس الاسبوع المقبل من أجل الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية.

ويعقد من ١٢ إلى ١٤ يونيو/حزيران، مؤتمر سياسي بارز في باريس، بمشاركة نحو ٤٠٠ مشارك، من إسرائيليين وفلسطينيين، وشخصيات بارزة من أوروبا ودول عربية وإسلامية.

ويبادر إلى تنظيم المؤتمر عوفر برونشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يهدف المؤتمر إلى كسر الجمود السياسي وإطلاق عملية جديدة من نوعها. لا مزيد من "المفاوضات المشروطة"، بل خطوة دبلوماسية مع التزامات متبادلة: ستعترف الدول العربية والإسلامية بدولة إسرائيل، وفي الوقت نفسه، ستعترف الدول الأوروبية، بما فيها دول مجموعة السبع، بالدولة الفلسطينية.

يقول برونشتاين في مقابلة مع موقع واللا العبري: " حتى اليوم، منذ عام ١٩٩٣، قلنا للإسرائيليين والفلسطينيين: تفاوضوا، وتوصلوا إلى حلول مؤقتة، وفي النهاية، ستُقام الدولة الفلسطينية. ثلاثون عامًا، ولم يحدث شيء. نقول: دعونا نفعل العكس.

واضاف الآن نقول هناك دولتان معترف بهما من قبل أكثر من ١٥٠ دولة في العالم. سنعترف بكلتيهما. ستعترف الدول العربية بإسرائيل، ونحن الدول الأوروبية سنعترف بالدولة الفلسطينية".

وتابع قائلا"الهدف هنا مختلف تمامًا، نريد أن يكون هناك ثقل سياسي هنا، وليس مجرد بيان مُجامل في باريس. ثقل سياسي بمعنى أن فرنسا انضمت، وقد انضمت بالفعل، إلى العديد من الدول الأخرى التي لا يمكن الاستهانة بها، سواء من أوروبا أو من مجموعة الدول السبع الشريكة في المبادرة.

وفقا له ،نأمل أن تنضم الولايات المتحدة إلى المبادرة، وإن لم تنضم، فعلى الأقل لن تمارس ضغوطًا لمنعها. لم يحدث هذا حتى الآن، وهذه علامة جيدة."

وبحسب قوله، فإن مبادئ المبادرة لا تدّعي حل جميع النزاعات: "نحن لا نرسم حدودًا، ولا نمس القدس ولا اللاجئين. ستُناقش جميع هذه الأمور في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن لكي تُجرى مثل هذه المفاوضات، لا بد من بداية - اعتراف متبادل.

وقال برونشتاين: "وكان من المفترض أن يُعقد حتى قبل الحرب. ولكن سيكون هناك بالتأكيد "خارطة طريق...اليوم، نرى صحوة لدى كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. هناك رغبة أكبر في الحوار ورؤية كيف يمكننا بناء مستقبل أفضل معًا.

دعوة باريس للسلام

سيكون في قلب المؤتمر وثيقة سياسية تسمى "دعوة باريس للسلام والأمن والدولتين"، والتي ستدعو إلى سلسلة من الخطوات الفورية: إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات - ووقف القتال في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وإطلاق خطة واقعية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال " إذا كان لدى إسرائيل اقتراحٌ آخر لحلٍّ سياسيٍّ مع الفلسطينيين يُفضي إلى نهايةٍ سلميةٍ للصراع، فسنكون بالطبع على استعدادٍ للمساعدة، لكنني لم أسمع بأي اقتراحٍ لحلٍّ سياسيٍّ آخر حتى الآن - فالقضاء على حماس ليس حلاً سياسيًا. لا نفهم معنى عبارة "سنقاتل حتى النصر المُطلق".

مضيفا "سنكون سعداء للغاية بسماع حلولٍ بديلةٍ لـ"دولتين"، لكن في هذه الأثناء، تستمر الحرب، وبصراحة، لا أحد يفهم الهدف من السعي وراءها. الغالبية العظمى في المجتمع الدولي تدعم حل الدولتين، ونعتقد أنه الحلُّ الفعال".

حماس واليمين المتطرف تشتركان في هدف واحد

لا يتردد برونشتاين في الخوض في الجدل السياسي الدائر في إسرائيل. وحسب قوله، تشترك حماس واليمين الإسرائيلي المتطرف في هدف واحد: منع قيام دولة فلسطينية. "لقد حاربت إسرائيل على مدى العامين الماضيين حركتين إرهابيتين، وليس ضد دول. لو كانت دولًا، لما كنا نقاتل.

في النهاية، ما الذي يجمع حماس واليمين المتطرف في إسرائيل؟ يقول " كلاهما يعارضان قيام دولة فلسطينية، كلٌّ لأسبابه الخاصة. حماس لا تريد دولة فلسطينية لأن ذلك يعني الاعتراف بدولة إسرائيل. بن غفير وسموتريتش يريدان ضمًا كاملًا لجميع أراضي الضفة الغربية حتى لا تكون هناك دولة فلسطينية. المصلحة واحدة. الدولة الفلسطينية ليست مكافأة لحماس فحسب، بل هي أكثر ما يخشونه، لأنها ستقضي عليهما.

يضيف برونشتاين: "كان هناك أيضًا من كانوا مهتمين بتعزيز حماس لمنع قيام دولة فلسطينية، وقد انفجر هذا في وجوهنا جميعًا في السابع من أكتوبر. كانت حماس تعلم جيدًا أن إسرائيل سترد بالطريقة التي ردت بها على الهجوم - أرادوا ذلك، وحققوا هدفهم. بعد السابع من أكتوبر، كان هناك دعم ساحق لإسرائيل - واليوم يمارس معظم العالم ضغوطًا هائلة على إسرائيل لإنهاء الحرب. لم يعد العالم يتقبل هذا.

يضيف قائلاً:" من وجهة نظر حماس، سيموت عشرات أو حتى مئات الآلاف من الفلسطينيين. من وجهة نظر إسرائيل، هذا يجعلنا نبدو سيئين للغاية في نظر العالم.

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية وأبو مازن، يقول مستشار ماكرون: "لك أن تقول ما تشاء عن أبو مازن والسلطة الفلسطينية، لكن أبو مازن منذ بداية مسيرته المهنية دافع عن خط واضح - فهو لا يدعم الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل. ليس لأنه يحب إسرائيل أو لأنه صهيوني متشدد - بل لأنه أدرك أن هذا ليس في مصلحة الفلسطينيين. لن يحققوا أهدافهم بالعنف. والدليل؟ حتى الآن، كانت هناك مظاهرات داعمة للفلسطينيين في شوارع باريس ولندن وواشنطن أكثر من تلك التي شهدتها شوارع جنين ورام الله. أبو مازن شخصية معتدلة وبراغماتية تحافظ على تعاونها مع إسرائيل يوميًا".

لا يتجاهل برونشتاين الانتقادات الموجهة في إسرائيل للمبادرة: "سيقول البعض: بعد 7 أكتوبر، تريدون الاعتراف بفلسطين؟ أليس هذا مكافأة للإرهاب؟ هذا مفهوم خاطئ، وتفسير خاطئ وخطير أسمعه كثيرًا في إسرائيل. العكس هو الصحيح، فهذه المبادرة تأتي لضمان أمن دولة إسرائيل. لأنه إذا وُجدت اتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين، فستُلزم هذه الاتفاقيات كلاً من أوروبا وبقية المجتمع الدولي. ستكون الدولة الفلسطينية التي ستُقام دولة منزوعة السلاح، وهذا متفق عليه للجميع. لن يكون فيها جيش. اليوم، هناك سلطة وقوة شرطة فلسطينية تحافظ على النظام.

واضاف "منذ اتفاقيات أوسلو، لم تُسجل سوى حالات قليلة استخدمت فيها السلطة سلاحها ضد الإسرائيليين. على العكس، كانت هناك إجراءات هامة من جانب السلطة بالتعاون مع إسرائيل في الضفة الغربية. هناك تبادل يومي للمعلومات الاستخباراتية لمنع العنف".

وفيما يتعلق بنتنياهو، يوضح برونشتاين: "أتفهم المأزق السياسي لرئيس الوزراء، ولكن إذا أراد نتنياهو أن يُخلّد في صفحات التاريخ كقائد عظيم، كرجل دولة أحدث تغييرًا حقيقيًا، لا كمسؤول عن أحداث السابع من أكتوبر، كمتهم بجرائم ومُقسّم للمجتمع الإسرائيلي، فعليه تغيير مساره والبحث عن خيارات أخرى.

يضيف :" هناك نوعان من القادة: سياسي ورجل دولة. السياسي يُفكّر في الانتخابات القادمة، ورجل الدولة يُفكّر في الأجيال القادمة. وأعتقد أن نتنياهو يقع في مكان ما بين هذين النوعين. برأيي، لم يُقرّر بعدُ ما يُريد أن يكون. لم يُقرّر بعد - لأنه لا يُريد أن يخسر دعم اليمين المُتطرّف".

يواصل برونشتاين مهاجمة اليمينيين في الحكومة الإسرائيلية: "أعتقد أنه من العار على دولة إسرائيل أن يكون وزير ماليتها على ما هو عليه، ووزير الأمن القومي على ما هو عليه. إنهم مجرمون وإرهابيون. إنهم من يشجعون العنصرية، وهم من يشجعون معاداة السامية حول العالم. عندما يدعون إلى حرق غزة، أو تجويعها، أو طرد جميع الفلسطينيين، فإن ذلك يشجع معاداة السامية.