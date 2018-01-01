رئيس الوكالة الدولية الذرية : لا يمكن تدمير المنشآت النووية الإيرانية بضربة عسكرية..

سما / وكالات /

كشف رافائيل غروسي ، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية غير ممكن بضربة واحدة لأسباب عديدة كشف عنها في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وكشف تقرير سري جديد صادر عن الوكالة أن إيران زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة، بينما تهدد إسرائيل بشن هجمات على منشآتها النووية.

يوضح غروسي أنه خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، سمحت طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقعها النووية، ووافقت على قيود صارمة على برنامجها النووي مقابل رفع بعض العقوبات الأمريكية. ومع ذلك، في عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب ، أُلغي الاتفاق، ويُبرز تقرير الوكالة الجديد أن إيران فرضت قيودًا على مفتشيها، ولديها الآن مخزون ضخم ومتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%

يقول غروسي: "إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا حاليًا، لكنها تمتلك المواد الخام اللازمة لذلك"، كاشفًا عن إمكانية إنتاج قنبلة نووية بسرعة كبيرة.

واستأنف المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف ، المحادثات مع إيران، لكن وفقًا لغروسي، فإن التهديدات الإسرائيلية تعني أن الوضع "يحمل احتمالات هائلة للتحول إلى كارثة. إذا فشلت المفاوضات، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى عمل عسكري.

كما أكد أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة دقيقة واحدة. وكشف قائلاً: "أكثر المنشآت حساسية تقع على عمق كيلومتر واحد تحت الأرض - لقد زرتها مرات عديدة. وللوصول إليها، يجب المرور عبر نفق حلزوني".

ويشعر غروسي بالتفاؤل لأن الأمريكيين والإيرانيين يُجرون حوارًا على الأقل، وأن ويتكوف، بحسب التقارير، قد طرح اتفاقًا محتملًا. لكن منذ ذلك الحين، أدلى كلٌّ من ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بتصريحاتٍ عدائية.

يقول العديد من منتقدي الرئيس إن ويتكوف يفتقر إلى الخبرة الدبلوماسية، لكن غروسي يُخالفهم الرأي. يقول: "لقد رأيتُ حالاتٍ تحتاج فيها الدول إلى إقناعٍ برغبتها في التفاوض. لكن هذا ليس الحال هنا - فالمحادثات جادةٌ للغاية".

يُحذّر غروسي من أنه في حال امتلاك إيران أسلحة نووية ، "سيكون هناك رد فعل متسلسل في الشرق الأوسط". ويقول: "الأمر خطير للغاية، لكنني أعتقد أنه في النهاية، هناك دائمًا بعض العقلانية - حتى الآن، كانت هناك دائمًا لحظة للتوقف قبل فوات الأوان. لكن الأمر يتطلب أطرافًا معنية مستعدة للحوار".

ويشير إلى أنه قد يكون هناك اليوم 30 دولة تمتلك أسلحة نووية، وذلك حسب تطورها التكنولوجي، ولكن هناك تسع دول فقط، مع أن هذا العدد قابل للزيادة.

وفي واشنطن، بعث نواب ديمقراطيون وجمهوريون رسالة مشتركة لويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو رحبوا فيها بمساعي تفكيك برنامج إيران النووي، وأكدوا أنها يجب ألا تحتفظ بأي قدرة على التخصيب، كما أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يمنعها من تخصيب اليورانيوم.

وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة وعددا من حلفائها الأوروبيين يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الذرية، الأسبوع المقبل، يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها النووية.