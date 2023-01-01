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22 شهيدا في خان يونس ورفح بينهم 4 من عائلة واحدة و5 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

السبت 07 يونيو 2025 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
22 شهيدا في خان يونس ورفح بينهم 4 من عائلة واحدة و5 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات



غزة / سما/

استشهد 22 مواطنا، فجر وصباح اليوم السبت، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي خان يونس ورفح.

وأفاد شهود عيان باستشهاد 12 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).

وأضاف الشهود  أن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح.

وقالت مصادر محلية أن أعداد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم بلغ 115 شهيدا، وأكثر من 580 مصابا، و9 مفقدوين.

واستشهد في أول أيام عيد الأضحى، 45 مواطنا في غارات وقصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

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