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الجمهور العربي في الداخل يقرر: هذا هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

السبت 07 يونيو 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجمهور العربي في الداخل يقرر: هذا هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما/

يتفوق نفتالي بينيت على بنيامين نتنياهو في مؤشر ملاءمة منصب رئيس الوزراء، وذلك وفقًا لاستطلاع صحيفة "معاريف".

وحسب الاستطلاع، يرى 46% من الجمهور أن بينيت أكثر ملاءمة للمنصب، مقابل 39% يفضلون نتنياهو.

يشير التقسيم حسب المعسكر السياسي إلى فجوات واضحة: بين ناخبي الائتلاف، يحصل نتنياهو على 88% من الدعم مقارنةً ببينيت. أما بين ناخبي المعارضة، فيتصدر بينيت بنسبة تأييد تبلغ 83%.

ومع ذلك، لا يزال نتنياهو يتقدم على قادة المعارضة الحاليين الآخرين: يتفوق على يائير لابيد بنسبة 17% (49% مقابل 32%)، وبيني غانتس بنسبة 10% (45% مقابل 35%)، وأفيغدور ليبرمان بنسبة 14% (47% مقابل 33%).

في الوسط العربي - حيث تم قياس نسب تأييد المرشحين الآخرين أيضًا - يتصدر لبيد القائمة بنسبة تأييد 70%، يليه غانتس (49%)، ثم بينيت (46%). أما ليبرمان ونتنياهو، فيتذيلان القائمة بتعادلهما بنسبة 25% لكل منهما.

بحسب الاستطلاع حافظت كتلة الائتلاف على 49 مقعدًا، بينما حافظت كتلة المعارضة الحالية على تفوقها بـ 61 مقعدًا، وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

والرقم الأبرز في الاستطلاع هو تجدد قوة الحزب الديمقراطي، الذي ارتفع بمقعدين ليصل إلى 15 مقعدًا - على حساب حزب "يش عتيد" الذي انخفض إلى 12 مقعدًا (بانخفاض مقعدين)، والمعسكر الرسمي الذي تراجع بمقعد واحد ليصل إلى 15 مقعدًا. كما برز حزب "إسرائيل بيتنا" بقفزة لافتة، حيث ارتفع إلى 19 مقعدًا، واقترب من الليكود الذي انخفض بمقعد واحد فقط ليصل إلى 22 مقعدًا.

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