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أولمرت: إسرائيل مسؤولة عن تلبية حاجة سكان غزة وعليها انهاء الحرب فورا

السبت 07 يونيو 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: إسرائيل مسؤولة عن تلبية حاجة سكان غزة وعليها انهاء الحرب فورا



القدس المحتلة / سما/

نقلت القناة الرابعة البريطانية -عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت– قوله إن من الواضح أنه لا يوجد احتمال بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي لإنقاذ حياة الأسرى.

وأضاف أن على إسرائيل أن تنهي الحرب فورا ، وأن تضمن تلبية كل احتياجات سكان غزة بطريقة فعالة.

وكان أولمرت صرح قبل أيام أن أغلبية الإسرائيليين يريدون وقف الحرب، وإدخال المساعدات والانسحاب من قطاع غزة لأنه أرض فلسطينية.

وقال في مقابلة صحفية إن الولايات المتحدة وأوروبا ساندتا إسرائيل في الرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من باب حقها في الدفاع عن نفسها -حسب تعبيره- لكنه أضاف أن الجميع كان يعرف أن هذه الحرب ستعرّض الكثير من المدنيين للخطر، معتبرا أن مواصلة الحرب لن تحقق أي هدف وستعرّض حياة الأسرى للخطر وستؤدي لقتل مزيد من الفلسطينيين.

ومن ناحية أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان قوله إنه يجب إعلان أهداف الحرب التي يمكن تحقيقها بوضوح.

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