أبو عبيدة: ما واجهه العدو بخانيونس وجباليا امتدادٌ لسلسلة عمليات نوعية ونموذج القادم ..

غزة/سما/

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، إن مجاهدي القسام لازالوا "يقذفون بحجارة داود على عربات جدعون فتدمَغ جبروتَ الاحتلال فإذا هو زاهق". واصفًا مجاهدي الشعب الفلسطيني بـ "ورثة الأنبياء".

وأكد "أبو عبيدة" في تغريدة عبر قناته الرسمية على منصة "تيليغرام"، تابعتها "وكالة سند للأنباء" اليوم الجمعة، أن "المجاهدين يسطروا ببطولاتهم انتصارَ الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة".

وأوضح: "إن ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائرَ في خانيونس وجباليا لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه".

واستطرد: "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ناقلة جند من نوع "نمر" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بقذيفة "ياسين 105" وعبوة "شواظ"، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقُتل أربعة جنود إسرائيليين، اليوم الجمعة، من وحدتَي "ماجلان" النخبوية والهندسة القتالية خلال اشتباكات عنيفة دارت في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك في واحدة من أعنف المواجهات التي تشهدها المنطقة منذ أيام.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية عن مقتل عشرة جنود في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك في سياق المعارك المتواصلة داخل قطاع غزة.