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في خطوة تاريخية ..اقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا في منطقة التنف بموافقة الشرع

الجمعة 06 يونيو 2025 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
في خطوة تاريخية ..اقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا في منطقة التنف بموافقة الشرع



وكالات / سما/

تحدثت مصادر إعلامية عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا وأن وفدا أمريكيا سيزور سوريا خلال أيام للتوقيع على اتفاق القاعدة، التي من المرجح أن تقام في التنف جنوب شرقي سوريا.
وأوضح الصحفي من الجولان عطا فرحات أن “الحديث يدور عن وفد أمريكي سيزور سوريا خلال أيام، وسيوقع بشكل رسمي مع الحكومة السورية، على إقامة قاعدة عسكرية ثابتة على الأراضي السورية”، مشيرا إلى أن “هذا يحدث لأول مرة في تاريخ سوريا وجود قاعدة رسمية بموافقة الحكومة السورية”.
وأضاف: “تحدثت تسريبات أن تكون القاعدة في التنف، لأن التنف قاعدة أساسية بالفعل على الحدود السورية العراقية، في الصحراء السورية”، مبينا أن “هذه القاعدة ستبقى ثابتة هناك، وستكون قاعدة كبيرة، ومن المتوقع أن يكون طلب آخر وهو أن يكون قاعدة للولايات المتحدة قاعدة على الساحل السوري، وستكون أصغر”.
وذكر أن “هذه القواعد ستكون بمثابة تثبيت للجيش الأمريكي الذي تقلص عدده من ألفي مقاتل، إلى 500 مقاتل في سوريا”، مشيرا إلى أن “استثناء الرئيس ترامب سوريا من قائمة حظر الدخول للولايات المتحدة والتي كان يشملها الحظر دائما”.

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