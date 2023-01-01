الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود إسرائيليين في قطاع غزة.. ونتنياهو: "يوم صعب جدا"

القدس المحتلة / سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن أربعة جنود قتلوا وأصيب آخرون خلال اشتباك في قطاع غزة.

من جهته، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يوم صعب جدا في إسرائيل ونعزي عائلات الجنود القتلى".

وأضاف: "جنودنا قتلوا في عملية تهدف لإعادة المخطوفين.. الجنود القتلى الـ4 ضحوا بأنفسهم من أجل حماية شعب إسرائيل".

أما وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس فذكر: "لا توجد كلمات يمكنها المواساة بهذا الفقدان الكبير".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل للمقاتلين الذين أصيبوا في الحادث الأليم، وأُشد على أيدي مقاتلينا الأبطال الذين يخوضون بقوة وعزيمة ضد عدو غاشم، من أجل سلامة مواطنينا وإطلاق سراح المختطفين".

وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية على تلغرام، بينها "حدشوت بزمان" عن مقتل وإصابة عدد من الجنود في كمين بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، دون صدور إعلان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي قتل 862 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 420 قتلوا بمعارك في قطاع غزة.

وطبقًا للمعطيات فقد أصيب 5921 جنديا منذ بداية الحرب بينهم 2687 خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، شوهدت مروحيات إسرائيلية وهي تُقل جنودا مصابين من قوات الاحتلال.

في غضون ذلك، أمر جيش الاحتلال في أول أيام عيد الأضحى، بإخلاء عدد من الأحياء شمال قطاع غزة، بالتزامن مع هجمات عنيفة ومكثفة يشنها منذ صباح اليوم.

في الأثناء، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 35، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، الموجودين في بلوكات 608، 609، 615، 616 في شمال القطاع، بالنزوح، والتوجه غربا.

ويُعدّ سكان هذه المناطق من النازحين سابقا، إذ كان الاحتلال قد أجبرهم على إخلاء كامل مناطق شمال قطاع غزة والنزوح جنوبا في بداية الحرب.

ويواصل جيش الاحتلال، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى وسط مجازر، وهدم منازل، وجوع، وتجويع لنحو مليوني فلسطيني.