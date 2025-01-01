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الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة

الجمعة 06 يونيو 2025 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في شمال قطاع غزة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط مجازر، وهدم منازل، وجوع، وتجويع لنحو مليوني شخص.

وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، "الموجودين في بلوكات 608, 609, 615, 616 بشمال القطاع، بالنزوح، والتوجه غربا"، وهي:

أولا: المناطق الشرقية والشمالية من حي التفاح، وقرب شارع الشعف وامتداده، والمناطق القريبة من مفترق الشيخ رضوان – الشعف.

ثانيا: حي الزيتون الشمالي الشرقي: المنطقة الواقعة شرق شارع صلاح الدين، وشمال تقاطع الطريق مع الشعف، وأطراف مناطق الزيتون التي تقترب من حدود جباليا من الجهة الشرقية.

ثالثا: جنوب غرب جباليا البلد – قرب الحدود مع مدينة غزة.

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