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المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصوت لفلسطين كعضو مراقب

الجمعة 06 يونيو 2025 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصوت لفلسطين كعضو مراقب



وكالات - سما-

صوت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك 6/6/2025 بالإجماع والاكتساح قراراً تاريخياً برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، خلال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113 ، وسط تصفيق الحضور، فيما يعتبر ذلك إنجازا وطنيا لفلسطين.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن التصويت إنجازاً لفلسطين في منبر دولي يتيح المجال لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات، إضافة الى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.

وأكد سعد أن هذا التصويت كمراقب يعد تمهيدا لاحقًا للحصول على العضوية الكاملة معتبراً إياه خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين، ومثمناً دعم فريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات لفلسطين في منظمة العمل الدولية.

وأضاف سعد أن هذا الإنجاز يتيح ايضا لفلسطين المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية القادمة بفريق متكون من أطراف الإنتاج الثلاثة وزارة العمل ممثلة عن الحكومة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ممثلاً عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلاً عن العمال .

وبدورها شكرت وزير العمل الفلسطينية د. إيناس عطاري الدعم الذي تحصلت عليه فلسطين من الدول المنضوية في منظمة العمل الدولية على هذا الانجاز الذي جاء اقتناعا بعدالة القضية الفلسطينية، واهدت الانجاز للشعب الفلسطيني.

وأضافت: “القرار يمنح دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية”.

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