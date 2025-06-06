اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في شمال قطاع غزة

غزة /سما/

اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 6-6-2025، بوقوع اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية في مخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت مصادر عبرية: "انفجارات واشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في حدث أمني مستمر شمال قطاع غزة".

وكان قُتل وأُصيب عدد من جنود الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال تفجير المقاومة لمبنى في جنود الاحتلال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية: تفجير مبنى بقوة عسكرية إسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة وإخلاء عدد من القتلى والجرحى وما زال هناك جنود تحت الأنقاض والحدث لم ينتهِ بعد". وفق قولها.

وقال موقع حدشوت بزمان الإسرائيلي: "4 مروحيات تحمل جنودًا مصابين من حدث خان يونس تهبط في مستشفيات بيلنسون وايخليوف". بحسب قولها.

وزعم الموقع: إجلاء 4 جنود إسرائيليين مصابين إلى مستشفى سوروكا من خانيونس".