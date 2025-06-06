22 شهيداً وجرحى بقصف الاحتلال لقطاع غزة

غزة/سما/

استُشهد 22 مواطناً وأُصيب آخرون، اليوم الجمعة 6-6-2025، بقصف طائرات الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت مصادر محلية: "شهيدان في قصف إسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة غبن في برج حمادة قرب مستوصف الشيخ رضوان بمدينة غزة".

كما وقعت غارات جوية إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي على وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "استشهاد الطفل عمر رائد أحمد القططي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب منطقة سجن أصداء سابقًا غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

واستُشهد، اليوم الجمعة 6-6-2025، الصحفي أحمد قلجة متأثراً بإصابته خلال قصف الاحتلال للمشفى المعمداني بغزة.

وقالت مصادر محلية: "الشهيد الصحفي "أحمد قلجة" الذي ارتقى متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين في مستشفى المعمداني بغزة".

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس الخميس مجموعة من الصحفيين في المستشفى المعمداني بغزة ما أدى لاستشهاد 3 صحفيين 2 منهم يعملون مع فضائية فلسطين اليوم وواحد مع وكالة شمس نيوز.

جدير ذكره أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,677 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 125,530 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.