قائد بجيش الاحتلال الاسرائيلي : لم نستعد لحرب طويلة كما الآن في غزة

القدس المحتلة/سما/

اعترف قائد كبير في جيش الاحتلال، اليوم الجمعة 6-6-2025، بأن "إسرائيل" لم تستعد لخوض حرب طويلة.

ونقلت معاريف عن قائد كبير باللواء السابع المدرع الإسرائيلي: "لم يستعد أحد لاحتمال خوض حرب طويلة كهذه ولكل آلية عمر افتراضي".

وأضاف القائد الكبير: نحن في حرب منذ عامين وهذا يؤدي لاستهلاك هائل للمعدات". وفق قوله.

وكانت قالت وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 5 جنود وإصابة 2 في حالة حرجة جدا بكمين في خان يونس جنوبي قطاع غزة".

ومن جانبها، قالت مصادر عبرية: 12 جنديًا بين قتيل وجريح في الحدث الأمني الخطير شرق خانيونس جنوب القطاع".

واعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بوقوع اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية في مخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت مصادر عبرية: "انفجارات واشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في حدث أمني مستمر شمال قطاع غزة".