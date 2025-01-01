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حماس والجهاد الإسلامي تبحثان مستجدات العدوان على غزة وجهود المفاوضات في الدوحة

الجمعة 06 يونيو 2025 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد الإسلامي تبحثان مستجدات العدوان على غزة وجهود المفاوضات في الدوحة



الدوحة / سما /

استقبل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي وفدا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، وذلك امس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة. 

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات السياسية والميدانية في ظل العدوان الاسرائيلي على غزة وجرائم الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وجهود المفاوضات عبر الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة.

وأكد المجتمعون ضرورة ضمان وقف العدوان الشامل وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات ضمن أي اتفاق سياسي، مثمنين جهود الوسطاء الذين يعملون على التوصل لوقف إطلاق النار.

وتوقف المجتمعون عند معاناة أبناء شعبنا الذين يرفضون الذل والمهانة ويتمسكون بحقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وحالة الصمود الأسطوري والتضحيات الاستثنائية التي يقدمها شعبنا في ظل حالة الصمت والعجز الدولي.

وأكد قيادتا حماس والجهاد ثبات المقاومة في الدفاع عن شعبنا، والتصدي لقوات الاحتلال التي فشلت في كسر إرادة غزة بصمود شعبها وبسالة مقاوميها رغم شراسة العدوان وفظاعة الجرائم الاسرائيلية.

كما أدان المجتمعون جرائم الاحتلال المتواصلة في القدس والضفة والداخل، واعتداءاته المستمرة على سوريا ولبنان، الأمر الذين يتطلب وحدة عربية وإسلامية في وجه العدوان.

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