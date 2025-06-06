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10شهداء وجرحى بقصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي على جباليا..

الجمعة 06 يونيو 2025 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
10شهداء وجرحى بقصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي على جباليا..



غزة /سما/

استُشهد 10 مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الجمعة 6-6-2025، جراء القصف على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة فلسطين اليوم: 10 شهداء وجرحى جراء القصف المدفعي العنيف على جباليا البلد شمال قطاع غزة".

واستُشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الجمعة، بقصف طائرات الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت مصادر محلية: "شهيدان في قصف إسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة غبن في برج حمادة قرب مستوصف الشيخ رضوان بمدينة غزة".

كما وقعت غارات جوية إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي على وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "استشهاد الطفل عمر رائد أحمد القططي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب منطقة سجن أصداء سابقًا غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

واستُشهد، اليوم الجمعة 6-6-2025، الصحفي أحمد قلجة متأثراً بإصابته خلال قصف الاحتلال للمشفى المعمداني بغزة.

وقالت مصادر محلية: "الشهيد الصحفي "أحمد قلجة" الذي ارتقى متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين في مستشفى المعمداني بغزة".

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت أمس الخميس مجموعة من الصحفيين في المستشفى المعمداني بغزة ما أدى لاستشهاد 3 صحفيين 2 منهم يعملون مع فضائية فلسطين اليوم وواحد مع وكالة شمس نيوز.

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