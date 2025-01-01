استطلاع معاريف : حزب ليبرمان يقفز ثانيا..وغولان ثالثا..وتحالف نتنياهو يخسر الانتخابات

القدس المحتلة/سما/

على خلفية قضية مشروع قانون إمكانية تقديم موعد الانتخابات في دولة الكيان، واستمرار الحرب في قطاع غزة، وتعثر محادثات صفقة الأسرى، لو جرت لا يوجد تغيير في الخارطة السياسية من حيث الرقم العام: إذ تبلغ كتلة الأحزاب الائتلافية 49 مقعدًا، مقابل 61 للمعارضة و10 للأحزاب العربية. هذا وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، فيما برز صعود لحرب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" وعودة الديمقراطيون القوية في المكانة الثالثة..

استطلاع صحيفة معاريف:

الليكود بزعامة نتنياهو 22 مقعدا

إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان 19 مقعدا

المعسكر الرسمي بزعامة غانتس 15 مقعدا

الديمقراطيون بزعامة يائير غولان 15 مقعدا

يوجد مستقبل بزعامة لابيد 12 مقعدا

شاس بزعامة درعي 10 مقاعد

القوة اليهودية بزعامة بن غفير 9 مقاعد

يهدوت هتوراة 8 مقاعد

القائمة العربية الموحدة 6 مقاعد

الجبهة والعربية للتغيير 4 مقاعد

(49) مقعداً للائتلاف الحكومي

(61) مقعداً للمعارضة

(10) مقاعد للأحزاب العربية

نفتالي بينيت يحافظ على قوته، ويتقدم على نتنياهو في مقياس الملاءمة لرئاسة الحكومة

وفي حال خاض نفتالي بينت الانتخابات سيكون لمعسكر المعارضة بقيادته (65) مقعداً

الائتلاف الحكومي (45) مقعداً

الأحزاب العربية (10) مقاعد

نفتالي بينيت يحافظ على قوته، ويتقدم على نتنياهو في مقياس الملاءمة لرئاسة الحكومة

وفي حال خاض نفتالي بينت الانتخابات سيكون لمعسكر المعارضة بقيادته (65) مقعداً.

الائتلاف الحكومي (45) مقعداً

الأحزاب العربية (10) مقاعد

بينيت 27، الليكود 20، الديمقراطيون 11، إسرائيل بيتنا 11، يش عتيد 9، شاس 9، معسكر الدولة 8، عوتسما يهوديت 8، يهدوت هتوراة 8، راعام 6، حداش-تاعل 4. لم يتجاوز حزبا التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) (1.7%والصهيونية الدينية (2.6٪) نسبة الحسم.

رئاسة الحكومة: نفتالي بينت يتقدم على نتنياهو (46%)

(45%) يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل (35%) لغانتس.

(49%) يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل (32%) ليائير لابيد

(49%) يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل (33%) ليبرمان.