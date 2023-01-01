سيدة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهمة قتل أحفادها في غزة

باريس / وكالات /

قدمت شكوى في فرنسا ضد مجهول، تطال إسرائيل بتهمة القتل وارتكاب إبادة، من جانب جدّة تقول إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي، بحسب وكالة فرانس برس.

وتهدف هذه الشكوى إلى تعيين قاضي تحقيق على أن تنضم إليها رابطة حقوق الإنسان.

وتتعلق هذه الشكوى الواقعة في 48 صفحة، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر البالغين 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أي بعد 17 يوما على هجوم حماس على إسرائيل.

وقد يسهم حملهما الجنسية الفرنسية في حمل القضاء الفرنسي على النظر في هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية، والتي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها "شائنة".

وتقدمت بالشكوى جاكلين ريفو جدة الطفلين من جانب والدتهما، المقيمة في فرنسا، بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين.

وجاء في الشكوى، أن "العنف الهائل" و"القصف المنتظم" للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع استهدف "بصاروخين أطلقهما الجيش الإسرائيلي من طائرة أف 16".

وجاء في الشكوى أن عملية القصف تندرج في إطار مخطط "للقضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم".

والشكوى مرفوعة ضد مجهول، إلا أنها تذكر بالاسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلا عن أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي.