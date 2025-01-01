  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 06 يونيو 2025 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أبرزت صحيفتا (القدس، والأيام)، الصادرتين اليوم الجمعة، استشهاد عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوينها.

"القدس":

عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء في مختلف أنحاء القطاع.. المجاعة تذيب الأجساد

ماكرون: سنقرر خلال أيام ما سنتخذه بشأن إسرائيل

جنين وطولكرم تستقبل العيد تحت حصار شديد 

خطيب عرفة يدعو باكيا نصرة فلسطين وإغاثتها

غولان: نتنياهو يبيع أمن إسرائيل مقابل يوم إضافي في الحكم

70  الف طفل بغزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية

فوز تاريخي لفلسطين على الكويت 

لا طقوس لعيد الأضحى في غزة

واقع معيشي يزداد قتامة في الضفة وغزة 

"الأيام":

الرئيس يتبادل التهاني بحلول العيد مع عدد من الزعماء العرب

55   شهيدا.. الدبابات تتوغل في خان يونس وسط تصاعد الغارات

غضب في مجلس الأمن بعد الفيتو: وصـمـة عـار، وضـوء أخـضـر للإبادة

"حماس": لم نرفض مقترح ويتكوف ومستعدون لتسليم الحكومة في غزة

سموتريتش يوعز بإعداد خطة لفرض "الـسيـادة الإسرائيلية" عـلـى الـضفـة

سـلسلـة اقـتحـامـات فـي منـاطـق عـدة وتواصل العدوان على جنين وطولكرم

نتنياهو يقر بتسليح عصابات إجرامية في غزة

عقوبات أميركية تطال قضاة في "جنائية الدولية"

خطيب عرفة يدعو لفلسطين والحجـاج ينفـرون إلى مزدلفة

_

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان يفضح مخطط نتنياهو “الخطير” في غزة: يُسلّح سِرًّا عصابات إجرامية مرتبطة بداعش

اسرائيل تسلط الضوء على "زعيم جماعة مسلحة"مثيرة للجدل في غزة

فنان مصري يعلن توبته من المسجد النبوي

القناة 12 العبرية : حماس ستقدم رداً محدثاً على مقترح "ويتكوف" لوقف اطلاق النار بغزة خلال 24 ساعة

استشهاد 4 صحفيين وإصابة آخرين في قصف خيمة الإعلاميين بالمستشفى المعمداني بغزة

ترامب برسالةٍ صارمةٍ لنتنياهو: إيّاك ان تهاجم إيران..إسرائيل لا تملك قنابل تخترق الخنادق العميقة لمواقع المنشآت النوويّة ..

ويتكوف: يجب على حماس قبول عرض وقف إطلاق النار واعادة الرهائن الاسرائيليين إلى بيوتهم..

الأخبار الرئيسية

فخ الموت في خانيونس ..حدث أمنيّ "خطير" يوقِّع 12 جنديًّا اسرائيليا بين قتيل ومفقود جنوب غزَّة

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع في أول أيام عيد الأضحى

غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

كتائب القسام: نفذنا كمينا مركبا شرق جباليا وأسقطنا قتلى وجرحى من جيش الاحتلال

الحية: مستعدون لمفاوضات حقيقية تنهي الحرب وحماس مستعدة لتسليم غزة لاي جهةٍ فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية