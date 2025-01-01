القدس المحتلة/سما/

أبرزت صحيفتا (القدس، والأيام)، الصادرتين اليوم الجمعة، استشهاد عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوينها.

"القدس":

عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء في مختلف أنحاء القطاع.. المجاعة تذيب الأجساد

ماكرون: سنقرر خلال أيام ما سنتخذه بشأن إسرائيل

جنين وطولكرم تستقبل العيد تحت حصار شديد

خطيب عرفة يدعو باكيا نصرة فلسطين وإغاثتها

غولان: نتنياهو يبيع أمن إسرائيل مقابل يوم إضافي في الحكم

70 الف طفل بغزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية

فوز تاريخي لفلسطين على الكويت

لا طقوس لعيد الأضحى في غزة

واقع معيشي يزداد قتامة في الضفة وغزة

"الأيام":

الرئيس يتبادل التهاني بحلول العيد مع عدد من الزعماء العرب

55 شهيدا.. الدبابات تتوغل في خان يونس وسط تصاعد الغارات

غضب في مجلس الأمن بعد الفيتو: وصـمـة عـار، وضـوء أخـضـر للإبادة

"حماس": لم نرفض مقترح ويتكوف ومستعدون لتسليم الحكومة في غزة

سموتريتش يوعز بإعداد خطة لفرض "الـسيـادة الإسرائيلية" عـلـى الـضفـة

سـلسلـة اقـتحـامـات فـي منـاطـق عـدة وتواصل العدوان على جنين وطولكرم

نتنياهو يقر بتسليح عصابات إجرامية في غزة

عقوبات أميركية تطال قضاة في "جنائية الدولية"

خطيب عرفة يدعو لفلسطين والحجـاج ينفـرون إلى مزدلفة

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