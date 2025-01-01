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عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك

الجمعة 06 يونيو 2025 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة/سما/

أدى عشرات الآلاف من المصلين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك.

وعلّت التكبيرات إيذانًا بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات الاحتلال ومستوطنيه.

وقام مستوطنون بحركات استفزازية بحق المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، سواء بالغناء، أو بالهتافات، حيث تمركزوا في طريق المجاهدين بين بابي حطة والأسباط.

وامتلأت باحات المسجد بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة، وأبواب المسجد.

وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنع الآلاف من الدخول، تزامناً مع حلول عيد الأضحى.

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