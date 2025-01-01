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وزير الحرب الاسرائيلي يتعهد استمرار ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله..

الجمعة 06 يونيو 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب الاسرائيلي يتعهد استمرار ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله..



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة إن الجيش سيواصل قصف لبنان إذا لم تنزع السلطات سلاح حزب الله، غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة.
وقال كاتس في بيان “لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن دولة إسرائيل. يجب احترام الاتفاقات، وإذا لم تفعلوا ما هو مطلوب، سنواصل التحرك، وبقوة كبيرة”.
ومن جهتها استنكرت إيران الجمعة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما قالت إسرائيل إنها استهدفت منشآت تابعة لحزب الله المدعوم من طهران ليل الخميس الجمعة.
ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الضربات الإسرائيلية في بيان بأنها “عمل عدواني صارخ ضد وحدة أراضي لبنان وسيادته”.

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