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سرايا القدس: تفجير آلية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار جنوب خانيونس..

الجمعة 06 يونيو 2025 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: تفجير آلية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار جنوب خانيونس..



غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن عناصرها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وتفجيرها بعبوة برميلية شديدة الانفجار جنوب مدينة خانيونس.

وقالت السرايا، في بيان نشر عبر قناتها الرسمية، إن الهجوم وقع (الأربعاء) 28 مايو الأسبوع الماضي في منطقة قيزان النجار جنوب خانيوس.

وأشارت إلى أن العبوة كانت مزروعة مسبقا، وقد جرى تفجيرها عند مرور الآلية المستهدفة. وأضافت في البيان أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في موقع التفجير، ترافق مع إطلاق نار كثيف وإلقاء قنابل دخانية، في إطار عملية لإجلاء جنود إسرائيليين جرحى.

ونفذ مقاتلون من "سرايا القدس" وكتائب "القسام" الاسبوع الماضي عملية مشتركة أسفرت عن القضاء على قوة عسكرية إسرائيلية متوغلة بمنطقة الأوروبي جنوب شرقي مدينة خان يونس، وفق الإعلام الحربي لسرايا القدس.

وأكد المسؤول الإعلامي لحركة "حماس"في لبنان وليد كيلاني في حديث لـRT أن حماس ردت على مقترح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف بطريقة تراعي مصالح الشعب وتطلعاته، وقال "الرد هو ليس لحماس فقط إنما هو رد وطني توافقي جامع من كل القوى الفلسطينية".

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