عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع في أول أيام عيد الأضحى

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 81 لعودة الحرب والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى 45 شهيدًا منذ فجر الخميس.

غزة والشمال

واستشهد خمسة مواطنين بينهم امرأة وطفلها وأصيب آخرون بغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وعرف من بين الشهداء صفاء أبو شاويش وابنها الطفل مصعب أو شاويش.

وتقدمت عدة آليات إسرائيلية تحت غطاء ناري وإطلاق نار من الآليات الاحتلال وكواد كابتر بشكل مكثف في حي تفاح محيط جبل الصوراني وشارع الجرو شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المصور أحمد قلجة متأثرًا بجراحه بعد قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني ليصل عدد الصحفيين الذين ارتقوا في الغارة إلى أربعة.

وكان خمسة مواطنين قد ارتقوا بقصف على تجمع للمواطنين قرب مشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وانتشل المواطنون جثامين أربعة شهداء من منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وهم: معتصم خميس العطار، عاهد محمد العطار، مسعد عبدالهادي العطار وأحمد عبدربه العطار.

وسط القطاع

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وشرقي مخيمي البريج والمغازي دون الإعلان عن إصابات.

جنوب قطاع غزة

وتواصلت الغارات المكثفة على مناطق متفرقة في خان يونس حيث استشهد 18 مواطنًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وارتقى أربعة شهداء في القصف الإسرائيلي على شارع القدرة بحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم الشقيقان قيس وعبد الله إسماعيل محمد القرا، هاني سلمان أحمد أبو دقة ومنتهى هاني خميس القرا.

واستشهد ثلاثة مواطنين بقصف استهدف منطقة رميضة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهم أب واثنان من أبنائه وهم سليمان رأفت سليمان البريم وابنيه مؤمن فايز سليمان العبد البريم.

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل مشافي القطاع 70 شهيدًا (منهم 3 انتشال)، و189 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,677 شهيدًا و125,530 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,402 شهيد، 13,489 مصابًا).