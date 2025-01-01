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الادارة الامريكية تفرض عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب حرب غزة

الجمعة 06 يونيو 2025 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الادارة الامريكية تفرض عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب حرب غزة



واشنطن / وكالات/

 أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ما وصفه بمحاولاتهم "غير المشروعة" لإصدار مذكرات اعتقال بحق مواطنين أميركيين وإسرائيليين.

وقال روبيو في تصريح رسمي إن القضاة المشمولين بالعقوبات "يسيّسون المحكمة الدولية" ويدّعون زورًا أن لهم صلاحية قانونية لمحاكمة مواطنين من دول غير أعضاء في ميثاق روما، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف الوزير: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تقويض سيادتنا وسيادة حلفائنا، وسنتخذ كل ما يلزم لحمايتها."

وأكد أن بلاده ترفض أي إجراءات تصدر عن المحكمة في هذا السياق، مشددًا على أن واشنطن وتل أبيب ليستا طرفًا في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن أي تحرك قانوني ضد مواطنيهما يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية، حسب تعبيره.

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