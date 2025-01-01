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غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة 06 يونيو 2025 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت



بيروت/ وكالات/

تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد إنذار بإخلاء أحياء عدة في المنطقة.

وأظهرت لقطات مباشرة لتلفزيون وكالة فرانس برس، تصاعد أعمدة من الدخان في الضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت حركة نزوح كثيفة.

وقالت ممصادر لبنانية إن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت أعمدة كبيرة من الدخان.

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية كانت عنيفة جدا، والضربات كانت كبيرة للغاية، مع توقع استخدام صواريخ خارقة للتحصينات في تلك الهجمات، وسماع دويها في مناطق عدة من لبنان".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن إسرائيل "أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بأنها ستشن هجوما في بيروت".

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