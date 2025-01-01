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كتائب القسام: نفذنا كمينا مركبا شرق جباليا وأسقطنا قتلى وجرحى من جيش الاحتلال

الجمعة 06 يونيو 2025 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام: نفذنا كمينا مركبا شرق جباليا وأسقطنا قتلى وجرحى من جيش الاحتلال



غزة / سما/

 أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها الخميس، أنها نفذت كمينًا مركبًا يوم الأحد الماضي في منطقة الخط الشرقي بمحيط موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، وأسفر عن تدمير آليات إسرائيلية وإصابة عدد من الجنود.

وذكرت الكتائب أنها استهدفت ناقلة جند من نوع "نمر" باستخدام قذيفة من طراز الياسين 105 وعبوة ناسفة من نوع "شواظ"، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها بالكامل.

وأضاف البيان أن قوة إنقاذ إسرائيلية وصلت إلى المكان بجيب عسكري من نوع "همر"، جرى تفجيره بعبوة ناسفة، ما أسفر عن وقوع أفراد الطاقم بين قتيل وجريح، قبل أن تشتبك وحدة القسام مع ما تبقى من الجنود.

وأوضح البيان أن مروحية عسكرية من نوع "يسعور" هبطت لاحقًا في محاولة لإخلاء المصابين، إلا أن عناصر القسام استهدفوها بالأسلحة الرشاشة، ما أجبرها على الانسحاب الفوري دون إتمام مهمة الإخلاء.

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