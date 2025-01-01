الحية: مستعدون لمفاوضات حقيقية تنهي الحرب وحماس مستعدة لتسليم غزة لاي جهةٍ فلسطينية

الدوحة /سما/

أكد خليل الحية، القيادي في حماس في قطاع غزة، أن الحركة لم ترفض خطة ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت "ببعض التعديلات والتحسينات لضمان وقف إطلاق النار".

وأضاف أن "حماس مستعدة للانخراط في جولة مفاوضات حقيقة مع الوسطاء.

وتابع: "جهودنا في إطار المفاوضات مستمرة بهدف ضمان حقوق شعبنا وانسحاب الاحتلال. العائق الوحيد أمام التوصل إلى اتفاق منذ بدء المفاوضات هو بنيامين نتنياهو، الذي يرفض جميع مقترحات الاتفاق".

واضاف ان الحركة تسعى لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووافقنا على معظم المقترحات التي قدمت لنا لكن نتنياهو رفضها، وقبل أسبوعين قدم لنا مقترح أمريكي لكن العدو رفضه

تابع قائلا ،" حمـ.ـاس لم ترفض مقترح ويتكوف الأخير بل قدمنا تعديلات عليه ونقوم بجهد متواصل مع كل الأطراف للوصول إلى اتفاق يؤدي لوقف الحرب وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة.

وفيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد الحرب ، قال الحية أن حماس جاهزة لتسليم الحكومة في غزة فورا لأي جهة فلسطينية.

وأشار إلى أن شعبنا يقاتل وحده بعد أن خذله العالم وان المؤامرات تحاك ضد القدس والمسجد الأقصى وكل فلسطين. مضيفا :"أهلنا في الضفة الغربية يعانون من إجرام العدو ومن مشاريعه الاستيطانية والتهويدية، والاحتلال يسعى إلى اقتلاع شعبنا من أرضه ويمارس التطهير العرقي في كل فلسطين.

وقال إن معركتنا اليوم هي معركة ثبات وصمود وعلينا مقاومة مخططات الاحتلال بكل الوسائل.

وقال الحية ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيأخذ الأسرى وبعد ذلك يجدد العدوان على غزة. وان نتنياهو يعمل على عسكرة المساعدات الإنسانية.