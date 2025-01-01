  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يقر بتسليح جماعات وعائلات في غزة لمحاربة حماس ..

الخميس 05 يونيو 2025 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقر بتسليح جماعات وعائلات في غزة لمحاربة حماس ..



القدس المحتلة/سما/

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليح جماعات مسلحة في قطاع غزة لمحاربة حماس وحماية الجيش الإسرائيلي.

وفي مقطع فيديو أضاف أن إسرائيل فعّلت جماعات في غزة ضد حماس، بناءً على توصية من مصادر أمنية. واتهم نتنياهو ليبرمان بالكشف عن التفاصيل، مدعيًا أنها تساعد حماس.

وقال نتنياهو: "بناءً على نصيحة مسؤولين أمنيين، فعّلنا عشائر في غزة، معارِضة لحماس".

وأضاف أن "هذا أمر جيد، وينقذ أرواح جنود الجيش الإسرائيلي".

وهاجم نتنياهو ليبرمان، وقال إن "الدعاية لهذا الأمر لا تخدم إلا حماس، لكن ليبرمان لا يكترث"، مضيفا أن إعلان ليبرمان، "تسريب إجرامي من لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن".

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان يفضح مخطط نتنياهو “الخطير” في غزة: يُسلّح سِرًّا عصابات إجرامية مرتبطة بداعش

استشهاد 4 صحفيين وإصابة آخرين في قصف خيمة الإعلاميين بالمستشفى المعمداني بغزة

اسرائيل تعلن استعادة رفات أسيرين في "عملية خاصة" نفذت الليلة الماضية بغزة

القناة 12 العبرية : حماس ستقدم رداً محدثاً على مقترح "ويتكوف" لوقف اطلاق النار بغزة خلال 24 ساعة

فيتو أمريكي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

ترامب برسالةٍ صارمةٍ لنتنياهو: إيّاك ان تهاجم إيران..إسرائيل لا تملك قنابل تخترق الخنادق العميقة لمواقع المنشآت النوويّة ..

فنان مصري يعلن توبته من المسجد النبوي

الأخبار الرئيسية

الحية: مستعدون لمفاوضات حقيقية تنهي الحرب وحماس مستعدة لتسليم غزة لاي جهةٍ فلسطينية

ويتكوف: يجب على حماس قبول عرض وقف إطلاق النار واعادة الرهائن الاسرائيليين إلى بيوتهم..

اسرائيل تسلط الضوء على "زعيم جماعة مسلحة"مثيرة للجدل في غزة

ليبرمان يفضح مخطط نتنياهو “الخطير” في غزة: يُسلّح سِرًّا عصابات إجرامية مرتبطة بداعش

ca04145d-4147-4da7-ab02-cd4378caa987-79d02cce-ae81-4dc2-b5f3-c70338e85388

استشهاد 4 صحفيين وإصابة آخرين في قصف خيمة الإعلاميين بالمستشفى المعمداني بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية