نتنياهو يقر بتسليح جماعات وعائلات في غزة لمحاربة حماس ..

القدس المحتلة/سما/

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليح جماعات مسلحة في قطاع غزة لمحاربة حماس وحماية الجيش الإسرائيلي.

وفي مقطع فيديو أضاف أن إسرائيل فعّلت جماعات في غزة ضد حماس، بناءً على توصية من مصادر أمنية. واتهم نتنياهو ليبرمان بالكشف عن التفاصيل، مدعيًا أنها تساعد حماس.

وقال نتنياهو: "بناءً على نصيحة مسؤولين أمنيين، فعّلنا عشائر في غزة، معارِضة لحماس".

وأضاف أن "هذا أمر جيد، وينقذ أرواح جنود الجيش الإسرائيلي".

وهاجم نتنياهو ليبرمان، وقال إن "الدعاية لهذا الأمر لا تخدم إلا حماس، لكن ليبرمان لا يكترث"، مضيفا أن إعلان ليبرمان، "تسريب إجرامي من لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن".