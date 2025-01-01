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جامعات أوروبية تعلن وقف تعاونها مع مؤسسات إسرائيلية بسبب الحرب على غزة

الخميس 05 يونيو 2025 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعات أوروبية تعلن وقف تعاونها مع مؤسسات إسرائيلية بسبب الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت جامعتان رائدتان في دولتين أوروبيتين مختلفتين عن إنهاء تعاونهما البحثي مع جامعات إسرائيلية، بسبب الحرب في غزة.

و أعلنت جامعة جنيف إنهاء تعاونها البحثي مع الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب. وينتهي العمل بالاتفاقية مع جامعة تل أبيب في عام ٢٠٢٦ ولن تُجدد.

كما أعلنت جامعة إيراسموس روتردام (EUR) عن تجميد تعاونها الفوري مع جامعة بار إيلان والجامعة العبرية في القدس وجامعة حيفا. وفي إطار هذا القرار، سيتم تعليق برامج التبادل الطلابي القائمة مع هذه المؤسسات، ولن تُطلق أي مشاريع تعاون بحثي جديدة معها.

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