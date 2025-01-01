جامعات أوروبية تعلن وقف تعاونها مع مؤسسات إسرائيلية بسبب الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت جامعتان رائدتان في دولتين أوروبيتين مختلفتين عن إنهاء تعاونهما البحثي مع جامعات إسرائيلية، بسبب الحرب في غزة.

و أعلنت جامعة جنيف إنهاء تعاونها البحثي مع الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب. وينتهي العمل بالاتفاقية مع جامعة تل أبيب في عام ٢٠٢٦ ولن تُجدد.

كما أعلنت جامعة إيراسموس روتردام (EUR) عن تجميد تعاونها الفوري مع جامعة بار إيلان والجامعة العبرية في القدس وجامعة حيفا. وفي إطار هذا القرار، سيتم تعليق برامج التبادل الطلابي القائمة مع هذه المؤسسات، ولن تُطلق أي مشاريع تعاون بحثي جديدة معها.