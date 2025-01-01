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ماكرون : سندرس اتخاذ خطوات ملموسة وتشديد الاجراءات ضد إسرائيل

الخميس 05 يونيو 2025 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون : سندرس اتخاذ خطوات ملموسة وتشديد الاجراءات ضد إسرائيل



سما / وكالات /

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بأن فرنسا تدرس تشديد الإجراءات ضد إسرائيل.

وأضاف: "المفاوضات مستمرة، وسنقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان ينبغي علينا تشديد مواقفنا واتخاذ خطوات ملموسة تجاه إسرائيل".

تأتي تصريحات ماكرون على خلفية دعوته للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأكد ماكرون على ضرورة تشديد الدول الأوروبية مواقفها تجاه إسرائيل، داعيًا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.

فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال ماكرون آنذاك: "التحرك مطلوب في الساعات أو الأيام القادمة".

وبحسب التقرير، فإن ماكرون قد يعترف بدولة فلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول هذه القضية الذي ستستضيفه فرنسا والسعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية مخططة" في غزة.

وقال "إنها إبادة جماعية مخططة من قبل حكومة يمينية متطرفة تشن حربا ضد مصالح شعبها".

وقال مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، عوفر برونشتاين، الأحد: "في الأسبوع المقبل، بين الخميس والسبت، سيعقد المؤتمر الفرنسي السعودي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي إطاره ستعترف الدول العربية والإسلامية أيضا بدولة إسرائيل".

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