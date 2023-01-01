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القناة 12 العبرية : حماس ستقدم رداً محدثاً على مقترح "ويتكوف" لوقف اطلاق النار بغزة خلال 24 ساعة

الخميس 05 يونيو 2025 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : حماس ستقدم رداً محدثاً على مقترح "ويتكوف" لوقف اطلاق النار بغزة خلال 24 ساعة



القدس المحتلة / سما/

قدّر مسؤولون اسرائيليون ،أن حركة حماس ستقدّم، خلال الساعات الـ24 المقبلة، ردًا محدثًا على المقترح الأميركي بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن رد حماس المحدث على مقترح (المبعوث الأميركي، ستيف) ويتكوف" سيقدم "خلال اليوم المقبل".

يأتي ذلك في ظل سعي إسرائيل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس دون التزامات واضحة بإنهاء الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكان مصدر مطّلع على سير المفاوضات قد أفاد بأن لقاءً عقد في الدوحة يوم الأحد الماضي، بين وفد من حماس ومسؤولين قطريين، تم خلاله مناقشة الملاحظات التي قدمتها الحركة على المقترح الأميركي.

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