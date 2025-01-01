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اقتحامات واعتقالات وهجمات مستوطنين في سلفيت ونابلس

الخميس 05 يونيو 2025 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات وهجمات مستوطنين في سلفيت ونابلس



رام الله / سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تزامناً مع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، خصوصا في محافظتي سلفيت ونابلس، وسط استمرار العدوان العسكري على مدينتي طولكرم وجنين ومخيمات اللاجئين شمال الضفة.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم بلاطة للاجئين وحي المعاجين. واقتحمت القوات الخاصة منزل عائلة "أبو العال" في حارة الجماسين بمخيم بلاطة، محاصرةً المنزل وسط انتشار كثيف للآليات العسكرية. كما دفعت بتعزيزات من مدرعات "بوز النمر" تمركزت في عدة شوارع ومناطق داخل المخيم، ومنعت حركة المواطنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أكرم موسى جبرين بعد اقتحام منزله والاستيلاء على مركبته، كما داهمت منازل عدة في المنطقة، منها منازل كل من خالد العروج، حاتم الصباح، والاعتقال رياض العمور، واعتدت على السكان بالضرب.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل كريم العمور، وسرقت مبلغاً مالياً يقدر بـ1500 شيقل، بالإضافة إلى الاستيلاء على مركبة المعتقل المحرر المنتصر بالله العمور.

تأتي هذه الحملة ضمن تصاعد التوتر والاعتداءات في الضفة الغربية، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على عدة مدن ومخيمات لاجئين.

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