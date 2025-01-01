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استشهاد 4 صحفيين وإصابة آخرين في قصف خيمة الإعلاميين بالمستشفى المعمداني بغزة

الخميس 05 يونيو 2025 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 4 صحفيين وإصابة آخرين في قصف خيمة الإعلاميين بالمستشفى المعمداني بغزة



غزة/سما/

ارتقى صباح اليوم الخميس 5 يونيو 2025، 4 صحفيين فيما أصيب آخرون في قصف استهدف خيمة الصحفيين داخل المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وقد ارتقى الزميل الصحفي سليمان حجاج العامل في قناة فلسطين اليوم، كما ارتقى الزميل الصحفي إسماعيل بدح مصور قناة فلسطين اليوم، فيما استشهد سمير الرفاعي الذي يعمل مراسل لوكالة شمس نيوز، وفيما بعد أعلن عن ارتقاء الصحفي أحمد قلجة متأثراً بإصابته في استهداف مجموعة صحفيين في مستشفى المعمداني.

كما أصيب الزميل الصحفي عماد دلول  بجروح خطيرة إثر القصف.

ويأتي استهداف الاحتلال داخل المستشفى المعمداني بمدينة غزة، استمرار لجرائم العدوان الصهيوني بحق الكوادر الإعلامية والطبية في أماكن يُفترض أن تكون آمنة.

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