  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا..

الخميس 05 يونيو 2025 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا..



واشنطن/سما/

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة أعادت إلى الأذهان الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى وأثار حينها موجات من الجدل القانوني والسياسي داخل البلاد وخارجها.

ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو/حزيران، ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

كما فرضت إدارة ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث يُتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يُمنع دخولهم باستثناءات محدودة.

ويأتي القرار في أعقاب هجوم استهدف تجمعاً مؤيداً لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، يوم الأحد الماضي، حيث اتهمت السلطات الأمريكية رجلاً يُدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين باستخدام قنابل حارقة ومواد مشتعلة.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، وتقدّم لاحقاً بطلب لجوء، إلا أنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته.

الأكثر قراءة اليوم

الاتفاق في غزة ..الأمريكيون يتوقعون انفراجة بحلول عيد الاضحى

من قلب الولايات المتحدة.. ضربة لمشروع نتنياهو القاضي بتهجير الغزاويين بعد حصرهم في 3 مناطق

رئيس الأركان الإسرائيلي: نسعى لـ"تقصير الحرب وعام من الاستقرار الأمني"

ما قبل القرار: لو كنتُ مستشارًا للسنوار!! المستشار د. أحمد يوسف

المالية : صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025

لبيد: هجوم نتنياهو وحكومته المتواصل على مصر يقوض اتفاقيات السلام بين البلدين ..

عملية أمنية إيرانية خارجية خاطفة تستهدف أحد أذرع نتنياهو

الأخبار الرئيسية

cf6ca24d-e21c-4dc9-ad54-5a0978bbb36e

اسرائيل تعلن استعادة رفات أسيرين في "عملية خاصة" نفذت الليلة الماضية بغزة

مذبحة اسرائيلية مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم أطفال ونساء في مختلف مناطق قطاع غزة

فيتو أمريكي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

20250604082458

رئيس الأركان الإسرائيلي: نسعى لـ"تقصير الحرب وعام من الاستقرار الأمني"

20250604082458

استطلاع: أغلبية إسرائيلية تؤيد التوجه إلى انتخابات مبكرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية