مذبحة اسرائيلية مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم أطفال ونساء في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٨٠ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٦٢ شهيد منذ فجر الاربعاء.

غزة والشمال

واستشهد ثلاثة مواطنين واصيب اخرون بغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزل لعائلة ابو ندى بجوار مسجد الفضيلة بحي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء الاربعاء استشهد اربعة مواطنين في استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مفرق طموس بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة فيما ارتقى ثلاثة في محيط جامعة القدس المفتوحة غرب المدينة.

كما استشهد عشرة مواطنين في هجمات متفرقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية على شمال قطاع غزة بينهم ثلاثة جرى انتشالهم من بيت لاهيا بعد تراجع الدبابات الاسرائيلية.

وسط القطاع

واستشهدت الطفلة جنى خالد محمد سند (10 سنوات) في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو شمالة محيط مخبز البنا في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة في قصف خيمة في منطقة المشاعلة بدير البلح.

وفي وقت سابق استشهد عضو المجلس العسكري بكتائب المجاهدين محمود ابو نار واصيب عشرة مواطنين بقصف مسيرة اسرائيلية منطقة النادي الأهلي بمخيم النصيرات.

جنوب قطاع غزة

وتواصلت الغارات المكثفة على مناطق متفرقة في خان يونس حيث استشهد ٣٧ مواطن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفجر اليوم ارتقى ستة شهداء جراء قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في مواصي خان يونس الشمالية جنوبي قطاع غزة والشهداء هم : محمد تيسير أبو شبيكة وزوجته وطفله وأخوانه نور وعز الدين و المواطن محمد أبو رجال.

واستشهد اربعة مواطنين بقصف خيمة تؤوي نازحين في بحر بلدة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة وهم :نعيم جويد صالح البهلول ، ضياء فايز حمدان أبو شمالة وابنيه فايز ومحمد ضياء فايز أبو شمالة

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل مشافي القطاع ٩٧ شهيدًا (منهم شهيدان انتشال)، و ٤٤٠ مصابا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٤٦٠٧ شهيدًا و ١٢٥٣٤١ مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٤٣٣٥ شهيد، ١٣٣٠٠ مصابًا).