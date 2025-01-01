وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في جامعة حيفا

حيفا/سما/

شارك العشرات من الطلاب في جامعة حيفا، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية رفضا لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عند الدوار الرئيسي في جامعة حيفا.

وردد المشاركون هتافات منددة بالحرب على غزة، ورفعوا لافتات خُط عليها شعارات مثل: "أوقفوا حرب الإبادة على غزة"، و"أعضاء الهيئة التدريسية يطالبون بوقف الحرب" و "التهجير لن يمر" و"كفى لجرائم الاحتلال" و"الاحتلال أصل الورطة"، كما رفع الطلاب صور الأطفال الشهداء من غزة.



وهذه الوقفة الثالثة التي تنظمها الحركات الطلابية العربية في جامعة حيفا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، منذ إحياء ذكرى النكبة الـ77 في الجامعة.

ويواجه الطلبة العرب الفلسطينيون في أراضي 48 في الجامعات الإسرائيلية، سياسات إدارات الجامعات القمعية والتي زادت وتيرتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي تتمثل بفصل طلاب والتحريض ضدهم بسبب منشورات ضد الحرب، وإلغاء نشاطات وطنية ومتعلقة بالحرب للحركات الطلابية العربية.