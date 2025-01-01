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الجيش الإسرائيلي اختطف صيادا لبنانيا مقابل رأس الناقورة

الأربعاء 04 يونيو 2025 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي اختطف صيادا لبنانيا مقابل رأس الناقورة



بيروت/سما/

أفادت تقارير لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على اختطاف الصياد اللبناني علي فنيش من داخل مركب الصيد الخاص به داخل المياه اللبنانية في رأس الناقورة الحدودية.


ولم تُعرف بعد تفاصيل إضافية حول هوية الصياد أو ظروف الحادثة، فيما لم تصدر مواقف رسمية لبنانية أو إسرائيلية بخصوص الاعتقال.

وفي سياق مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، أشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن "الطيران الحربي المعادي يحلق على علو متوسط في أجواء مدينة بعلبك ومنطقتها".

وفي ذات السياق، ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات في أجواء بلدة يارون قضاء بنت جبيل، تضمنت تهديدًا مباشرًا لمختار البلدة، وذلك في إطار الترهيب التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء البلدات الحدودية اللبنانية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

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